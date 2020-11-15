ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bini geçti

Koronavirüs vaka sayıları tüm dünyada artmaya devam ediyor. Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de son 24 saatte 190 bin 451 yeni vaka tespit edilirken, toplamsayı 11 milyon 70 bin 707'ye çıktı.

Virüs nedeniyle bin 393 kişi daha vefat etti ve toplam ölüm sayısı 250 bin 31 oldu.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 78 bin 194 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 17 bin 123 vakayla Kaliforniya ve 870 bin 552 vakayla Florida takip ediyor.

New York, 33 bin 955 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

