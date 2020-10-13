ABD'de koronavirüse bağlı ölümler artıyor!

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 220 bin 254 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 48 bin 212 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 197 bin 84 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

