ABD'de koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu geçti

Ülkede salgında yeni dalga Kasım ayından bu yana devam ediyor. Pandeminin ilanından bu yana ülke genelinde Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 345 binin üzerine çıkmış durumda. Bu, her 950 Amerikalı’dan birinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşının ardından Moderna aşısına da Aralık ayında onay veren Amerikalı yetkililer başta sağlık çalışanları olmak üzere risk grubunda olanların aşılama sürecinde hızlı bir şekilde başladı.

Reuters haber ajansının analizine göre, Amerika’da ilk 5 milyon vakaya 200 günde ulaşıldı. Ancak yılın ikinci yarısında vaka sayısı 93 gün içinde 5 milyondan 10 milyona yükseldi. Bu sayının 15 milyona çıkması 31 günde, 20 milyona çıkması ise sadece 25 günde gerçekleşti. Ülkede 1 Ocak itibariyle Corona virüsü vakalarının sayısı 20 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin en güncel verileri de ülkedeki vaka sayısını 20 milyon 157 bin 108 olarak gösteriyor

2 milyon 280 bin vakayla California salgından en fazla etkilenen ABD eyaleti konumunda. California’yı 1 milyon 760 bin vakayla Teksas, 1 milyon 320 bin vakayla da Florida takip ediyor.

Son dönemlerde ülke genelinde günlük tespit edilen vaka sayısı ortalaması 186 bin. Aralık ayının ortalarında bu ortalama 218 bine kadar ulaşmıştı.

Hastanelerde Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören 125 bin Amerikalı var. Geçen ay hastaneye yatırılanların oranı yüzde 25 arttı.

Başkan Donald Trump’ın devreye soktuğu Işık Hızı Ötesi Operasyonu kapsamında bu yılın sonu itibariyle 20 milyon kişinin aşılanmış olması hedefleniyordu. Ancak şu ana kadar aşı olanların sayısı yaklaşık 3 milyon.

Bulaşıcı hastalıklar alanında ülkedeki en kıdemli uzman ve yetkili Dr. Anthony Fauci yeterli sayıda Amerikalı’nın aşılanma işleminin tamamlanmasının bu yılın sonbahar aylarına kadar mümkün olacağını söyledi.

Diğer taraftan, yetkililer 1 Mart’a kadar 100 milyon Amerikalı’nın aşı olmasını hedefliyor.

Öte yandan, dünya genelinde de Corona virüsüne yakalananların sayısı 84 milyonu geçti.

