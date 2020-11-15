ABD'de koronavirüs dalga dalga yayılıyor! Vaka sayısında şok...
ABD'de koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e yükseldi. 164 bin yeni vaka görüldü.
GÜNDEM 15.11.2020, 22:06
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Worldometers'den yayılan bilgilere göre, ABD'de Covid-19'a yakalanan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artışla 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1254 artarak 251 bin 285’e ulaştığı ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 891 bini, toplam test sayısı da 166 milyon 837 bini geçti.
Ülkede en çok vaka 1 milyon 86 bin 987 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 24 bin 870 vakayla Kaliforniya ve 875 binden fazla vakayla da Florida takip ediyor.
New York, 33 bin 976 can kaybıyla eyaletler arasında ilk sırada yer alıyor.
Ülkede en çok vaka 1 milyon 86 bin 987 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 24 bin 870 vakayla Kaliforniya ve 875 binden fazla vakayla da Florida takip ediyor.
New York, 33 bin 976 can kaybıyla eyaletler arasında ilk sırada yer alıyor.
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