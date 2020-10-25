ABD'de koronavirüs buhranı! Can kaybı hızla artıyor
ABD koronavirüs nedeniyle can kayıpları artıyor! Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 589 artarak 230 bin 86'ya çıktı.
GÜNDEM 25.10.2020, 18:59
ABD'de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 696 artışla 8 milyon 831 bin 446'ya çıktıı. Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 589 artarak 230 bin 86'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 742 bini, yapılan test sayısı da 132 milyonu aştı.
ABD'de en çok vakanın görüldüğü eyalet Teksas. Bu eyalette 909 bin 749 vaka var. Teksas'ı 904 bin 755 vakayla Kaliforniya ve 776 bin 251 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısına göre ise New York 33 bin 556 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.
Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 866 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 381 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
ABD'de en çok vakanın görüldüğü eyalet Teksas. Bu eyalette 909 bin 749 vaka var. Teksas'ı 904 bin 755 vakayla Kaliforniya ve 776 bin 251 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısına göre ise New York 33 bin 556 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.
Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 866 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 381 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
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