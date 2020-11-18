ABD'de koronavirüs aşısı dağıtımına başlandı!
ABD'de Pfizer ile BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına başlandı.
GÜNDEM 18.11.2020, 00:36
New York Post gazetesi servis ettiği haberde, iki şirketin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD’nin 4 eyaletinde başladığını duyurdu.
Haberde aşının dağıtımına başlanan New Mexico, Rhode Island, Tennessee ve Texas eyaletlerinin büyüklük, nüfus çeşitliliği, bağışıklık yapısının göz önüne alınarak seçildiği, farklı kent ve kırsal alanlardaki insanlara ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Öte yandan geçtiğimiz 9 Kasım’da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmış, haber uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.
Haberde aşının dağıtımına başlanan New Mexico, Rhode Island, Tennessee ve Texas eyaletlerinin büyüklük, nüfus çeşitliliği, bağışıklık yapısının göz önüne alınarak seçildiği, farklı kent ve kırsal alanlardaki insanlara ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Öte yandan geçtiğimiz 9 Kasım’da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmış, haber uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.
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