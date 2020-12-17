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ABD'de korkutan haber! Pfizer ve BioNTech'in aşısı tedirgin etti
Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının sağlık çalışanlarda denenmesinin ardından alerjik sonuçların ortaya çıktığı belirtildi.
GÜNDEM 17.12.2020, 00:14
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ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının sağlık çalışanlarda denenmesi sonrasında tedirginliğe neden alerjik sonuçların ortaya çıktığı bildirildi.
Aşı vurulan bir sağlık çalışanının şiddetli alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirlendi.
New York Times'ta (NYT) kaynağı açıklanmayan bir habere göre Alaska'da bir sağlık çalışanı, Pfizer-BioNTech aşısını olduktan sonra salı günü şiddetli biçimde alerjik reaksiyon gösterdiği ve hastanede tedaviye alınan kişinin mevcut durumunun stabil olduğu açıklandı.
Sputnik’te geçen habere göre ABD'de aşıyı vuran kişide çıkan olumsuz sonuçlarının bir benzerinin İngiltere'de iki sağlık çalışanında aşıdan sonra görüldüğü öğrenildi.
Öte yandan ABD'de pazartesi günü koronavirüse karşı toplu aşılama başlamıştı.
Ayrıca Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, ilk etapta sağlık çalışanları ve huzurevleri sakinlerine yapılıyor.
Aşı vurulan bir sağlık çalışanının şiddetli alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirlendi.
New York Times'ta (NYT) kaynağı açıklanmayan bir habere göre Alaska'da bir sağlık çalışanı, Pfizer-BioNTech aşısını olduktan sonra salı günü şiddetli biçimde alerjik reaksiyon gösterdiği ve hastanede tedaviye alınan kişinin mevcut durumunun stabil olduğu açıklandı.
Sputnik’te geçen habere göre ABD'de aşıyı vuran kişide çıkan olumsuz sonuçlarının bir benzerinin İngiltere'de iki sağlık çalışanında aşıdan sonra görüldüğü öğrenildi.
Öte yandan ABD'de pazartesi günü koronavirüse karşı toplu aşılama başlamıştı.
Ayrıca Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, ilk etapta sağlık çalışanları ve huzurevleri sakinlerine yapılıyor.
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