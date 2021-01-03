ABD'de korkunç olay! Uçak, evin üzerine düştü

ABD'nin Detroit kenti dışında Lyon ilçesinde bulunan banliyölerde, bir evin üzerine küçük motorlu bir uçak düştü. Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kaza ile ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

