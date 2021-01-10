ABD'de kongre binasını işgal eden isimlerdendi! İlk kez görüntülendi

ABD'de miting sonrası Donald Trump destekçilerinin 4 kişinin ölümüyle ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan kongre binasını basması olayının yankıları sürüyor. Joe Biden’ın başkanlık yolunun açılmasını hızlandıran gösterinin arkasındaki isimler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Washington Polisi, ABD Kongre Binası'nı basan insanların fotoğraflarını yayınlayarak, başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin her yerde arandığını duyurdu.



Kongre binasına girerek, "polis kalkanı ve sopasıyla" poz veren Aaron Mostofsky’ polis tarafından aranırken, Mostofsky’ olayın ardından ilk kez evinin önünde görüntülendi.



New York’ta Kongre binasına giren Aaron Mostofsky’ın Brooklyn Yüksek Mahkemesi yargıcı Shlomo Mostofsky’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Aaron Mostofsky olayların ardından ilk kez evden çıkarken görüntülendi. Uluslararası medyanın konuştuğu Mostofsky, kongre binasını basarak, deri koltukta elinde polis kalkanı ve sopa ile poz vermişti.



Washington DC’deki Metropolitan Polis Departmanı, dün ABD Kongre Binası’na saldıran isyancıların bazılarının tespit edilmesi için sosyal medya hesabından da halktan yardım istedi. Washington’daki federal savcılar, ABD Kongre Binası’nın basılmasına ilişkin 15 ceza davası açtı. Columbia Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Vekili Michael Sherwin, davaların çoğunun kongre binasına izinsiz girişler nedeniyle açıldığını belirtti. Kongre binasında çok sayıda eşyanın çalındığını belirten Sherwin, hırsızlık ve binaya silahla girilmesiyle ilgili de davaların açıldığını ifade etti.

