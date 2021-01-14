Son Dakika
ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan kişi intihar etti
Kongre baskını günü Washington’da gözaltına alınan ve hakkında dava açılan bir kişinin evinin bodrum katında silahla kendini vurduğu bildirildi.
GÜNDEM 14.01.2021, 08:45
1
ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskınının yankıları sürüyor…
Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, Kongre baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.
Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia’nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.
Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington’da gözaltına alınmıştı.
Kongreye “yasal olmayan giriş” ve “sokağa çıkma yasağı ihlali” suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.
Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, Kongre baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.
Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia’nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.
Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington’da gözaltına alınmıştı.
Kongreye “yasal olmayan giriş” ve “sokağa çıkma yasağı ihlali” suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.
Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 14 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü