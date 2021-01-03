ABD'de kiliseye silahlı saldırı!
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
GÜNDEM 03.01.2021, 22:49
ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Winona kentinde bulunan Starrville Metodist Kilisesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Smith County Şerif Ofisi Sözcüsü Larry Christian, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Teksas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, “Kalplerimiz bu korkunç trajedide ölenlerin ve yaralananların aileleriyle ve mağdurlarla birlikte" dedi.
Teksas Valisi Greg Abbott, “Şüpheliyi yakalayan kolluk kuvvetleri için minnettarım ve Teksas’ta bu korkunç olaydan etkilenenler için dua etmemizi rica ediyorum. Teksas Eyaleti, adaletin yerine getirilmesini ve Starrville topluluğunun bu süre zarfında ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamak için ilk müdahale ekipleri ve yerel yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Smith County Şerif Ofisi Sözcüsü Larry Christian, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Teksas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, “Kalplerimiz bu korkunç trajedide ölenlerin ve yaralananların aileleriyle ve mağdurlarla birlikte" dedi.
Teksas Valisi Greg Abbott, “Şüpheliyi yakalayan kolluk kuvvetleri için minnettarım ve Teksas’ta bu korkunç olaydan etkilenenler için dua etmemizi rica ediyorum. Teksas Eyaleti, adaletin yerine getirilmesini ve Starrville topluluğunun bu süre zarfında ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamak için ilk müdahale ekipleri ve yerel yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|15
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü