ABD'de işler karıştı! Kriz sonrası Trump'a soruşturma şoku
ABD Başkanı Trump hakkında, seçim günü Beyaz Saray’ı “komuta merkezi” olarak kullanmak suçundan soruşturma açıldı.
GÜNDEM 07.11.2020, 21:30
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Trump hakkında, seçim günü Beyaz Saray’ı “komuta merkezi” olarak kullanmak suçundan soruşturma açıldı.
ABD’de yönetimde ve devlet kademesinde çalışanların yaptığı usulsüzlükleri ve yasa dışı faaliyetleri soruşturmakla görevli Daimi Bağımsız Federal Soruşturma ve Savcılık Dairesi’nin (The U.S. Office of Special Counsel), Trump aleyhinde soruşturma başlattığı açıklandı.
Demokrat Parti temsilcisi Bill Pascrell, Trump ile ilgili yaptığı şikayet üzerine bu dairenin, soruşturma açtığını söyledi.
ABD’de yönetimde ve devlet kademesinde çalışanların yaptığı usulsüzlükleri ve yasa dışı faaliyetleri soruşturmakla görevli Daimi Bağımsız Federal Soruşturma ve Savcılık Dairesi’nin (The U.S. Office of Special Counsel), Trump aleyhinde soruşturma başlattığı açıklandı.
Demokrat Parti temsilcisi Bill Pascrell, Trump ile ilgili yaptığı şikayet üzerine bu dairenin, soruşturma açtığını söyledi.
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