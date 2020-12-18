ABD'de ikinci aşı için onay çıktı
ABD'de Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasının ardından güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.
GÜNDEM 18.12.2020, 03:02
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğunu açıkladı.
Aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulunan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" 1 uzmanın da çekimser kalmasının ardından Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu duyuruldu. Bu kapsamda koronavirüs aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye edildi.
Aşıya tavsiye kararının çıkması sonrasında FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi beklenirken resmi onayın ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak.
Ayrıca Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.
FDA, geçen cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.
Buzdolabı sıcaklıklarında muhafaza edilebilen Moderna'nın Kovid-19 aşısının, dağıtımının da daha kolay olması bekleniyor.
Aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulunan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" 1 uzmanın da çekimser kalmasının ardından Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu duyuruldu. Bu kapsamda koronavirüs aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye edildi.
Aşıya tavsiye kararının çıkması sonrasında FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi beklenirken resmi onayın ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak.
Ayrıca Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.
FDA, geçen cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.
Buzdolabı sıcaklıklarında muhafaza edilebilen Moderna'nın Kovid-19 aşısının, dağıtımının da daha kolay olması bekleniyor.
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