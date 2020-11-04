ABD'de flaş gelişme: Trump'tan yeniden sayım talebi
ABD'deki kritik başkanlık seçiminde yeni gelişme... ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya yöneticisi Wisconsin eyaletindeki oyların yeniden sayılmasını talep edecek.
GÜNDEM 04.11.2020, 21:23
ABD’de başkanlık seçiminde son düzlüğe geliniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya menajeri Bill Stepien, Wisconsin eyaletinde oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacaklarını duyurdu. Stepien, “Başkan, yeniden sayım talep edecek ve bunu hemen yapacağız” ifadelerini kullandı.
Wisconsin’de son açıklanan verilere göre ABD Başkan Adayı Joe Biden yüzde 49,6, ABD Başkanı Donald Trump ise yüzde 48,9 oy aldı. Ancak Wisconsin’de Joe Biden’ın kazandığına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.
Wisconsin’de son açıklanan verilere göre ABD Başkan Adayı Joe Biden yüzde 49,6, ABD Başkanı Donald Trump ise yüzde 48,9 oy aldı. Ancak Wisconsin’de Joe Biden’ın kazandığına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.
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