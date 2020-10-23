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ABD'de bir ilk, koronavirüs tedavisi için 'Veklury' onaylandı
ABD'de Trump'ın da koronavirüs tedavisinde kullandığı "Veklury'' adlı ilaç ülkede geniş çaplı kullanılmaya başlandı.
GÜNDEM 23.10.2020, 08:47
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzun zamandır beklenen onayı verdi ve California merkezli Gilead Sciences Inc. firmasının ''Veklury'' adlı ilacı ülkede geniş çaplı kullanılmaya başlandı.
FDA bu onayı yürütülen geniş çaplı bir çalışmada iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine verdiğini açıkladı.
FDA'dan yapılan açıklamada, ''Veklury, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan en az 12 yaşında ve 40 kilonun üzerindeki kişilerin tedavisi için onaylanmıştır" denildi.
Veklury daha önce acil durumdaki hastalar için kullanılabiliyordu.
ABD Başkanı Donald Trump da koronavirüs tedavisi görürken bu ilacı kullanmıştı.
FDA bu onayı yürütülen geniş çaplı bir çalışmada iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine verdiğini açıkladı.
FDA'dan yapılan açıklamada, ''Veklury, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan en az 12 yaşında ve 40 kilonun üzerindeki kişilerin tedavisi için onaylanmıştır" denildi.
Veklury daha önce acil durumdaki hastalar için kullanılabiliyordu.
ABD Başkanı Donald Trump da koronavirüs tedavisi görürken bu ilacı kullanmıştı.
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