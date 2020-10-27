ABD'de başkanlık seçimini kim kazanacak? Son anket sonucu dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimlerinin sonucu merak edilirken yapılan son ankete göre seçimlere ilişkin önemli sonuçlar elde edildi.
GÜNDEM 27.10.2020, 03:34
ABD'de başkanlık seçimlerine az bir zaman kala ülkede seçmenler, hem posta yoluyla hem de oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.
Önemli araştırmalar yapan siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, başkan adayı Joe Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 7,9 puan önünde olduğu görülüyor.
Öte yandan ülkedeki seçimlerin sonucunu, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet (swing state)" olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek.
En kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da, Biden'ın Trump'ın 1,5 puan önündeyken, Pennsylvania'da da Biden'ın 5,3 puan üstünlüğü bulunuyor.
Biden, Michigan'da 8,1, Wisconsin'de 5,4, Kuzey Carolina'da 1,2 ve Arizona'da 2,4 puan önde görünüyor.
Ayrıca ABD'de erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şu ana kadar 60 milyon 507 binden fazla kişi oy kullandı.
Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 40 milyonu geçerken, yaklaşık 20 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.
Önemli araştırmalar yapan siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, başkan adayı Joe Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 7,9 puan önünde olduğu görülüyor.
Öte yandan ülkedeki seçimlerin sonucunu, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet (swing state)" olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek.
En kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da, Biden'ın Trump'ın 1,5 puan önündeyken, Pennsylvania'da da Biden'ın 5,3 puan üstünlüğü bulunuyor.
Biden, Michigan'da 8,1, Wisconsin'de 5,4, Kuzey Carolina'da 1,2 ve Arizona'da 2,4 puan önde görünüyor.
Ayrıca ABD'de erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şu ana kadar 60 milyon 507 binden fazla kişi oy kullandı.
Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 40 milyonu geçerken, yaklaşık 20 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü