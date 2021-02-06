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ABD'de askeri üs bölgesinde güvenlik açığı
ABD Başkanı Joe Biden'ın ve kabine üyelerinin kullandığı askeri üs bölgesinde güvenlik açığı yaşandı. Silahsız bir kişinin, Perşembe günü üsse izinsiz girdiği ortaya çıktı.
GÜNDEM 06.02.2021, 12:11
ABD Başkanı Joe Biden'ın seyahatleri için kullandığı, başkanlık uçağı Air Force 1'ın bulunduğu askeri üsse bir kişinin izinsiz girdiği ortaya çıktı.
Şüpheli, Joint Base Andrews askeri üssünde, kabine üyelerinin de kullandığı C40 askeri uçağına girdi.
Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı vardı
Silahsız olduğu belirlenen kişinin herhangi bir radikal grupla bağlantısı olmadığı belirlendi.
Hakkında daha önce verilmiş iki yakalama kararının olması üzerine yerel güvenlik güçlerine teslim edildi.
Perşembe günü yaşanan ihlalle ilgili soruşturma başlatıldı.
Güvenlik önlemleri artırıldı
Maryland'daki askeri üste yaşanan olaydan bir gün sonra ABD Başkanı Biden'ın bu üssü kullanacak olması, endişeleri artırdı.
Üste güvenlik önlemleri artırıldı.
ABD'nin tüm ülkelerdeki üslerinde güvenlik protokolleri gözden geçirilecek.
Şüpheli, Joint Base Andrews askeri üssünde, kabine üyelerinin de kullandığı C40 askeri uçağına girdi.
Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı vardı
Silahsız olduğu belirlenen kişinin herhangi bir radikal grupla bağlantısı olmadığı belirlendi.
Hakkında daha önce verilmiş iki yakalama kararının olması üzerine yerel güvenlik güçlerine teslim edildi.
Perşembe günü yaşanan ihlalle ilgili soruşturma başlatıldı.
Güvenlik önlemleri artırıldı
Maryland'daki askeri üste yaşanan olaydan bir gün sonra ABD Başkanı Biden'ın bu üssü kullanacak olması, endişeleri artırdı.
Üste güvenlik önlemleri artırıldı.
ABD'nin tüm ülkelerdeki üslerinde güvenlik protokolleri gözden geçirilecek.
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