ABD'de askeri helikopter düştü! Ölüler var

ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopter düştü.

Yetkililerce yapılan açıklamada helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken askerlerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve hayatını kaybeden askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

