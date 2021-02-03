ABD'de askeri helikopter düştü! Ölüler var
ABD'de askeri helikopter düştü. Askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 03.02.2021, 19:58
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ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopter düştü.
Yetkililerce yapılan açıklamada helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken askerlerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.
Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve hayatını kaybeden askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Yetkililerce yapılan açıklamada helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken askerlerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.
Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve hayatını kaybeden askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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