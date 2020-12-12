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ABD'de aşı onaylandı! 24 saat içinde ilk aşı yapılacak
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve Biontech şirketlerinin ortak yapımı olan koronavirüs aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.
GÜNDEM 12.12.2020, 07:13
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), acil kullanım için Pfizer-Biontech ortak yapımı koronavirüs aşısını onayladı. ABD başkanı Donald Trump, ilk aşının 24 saatten daha az bir sürede yapılacağını açıkladı.
Aşının 16 yaş ve üstü kişilere verilebileceğini söyledi. Aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacağını açıklayan FDA. ABD hükümeti, aşının dağıtımına hemen başlanacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videolu mesajda, ilk aşının 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.
Geçtiğimiz hafta ülkede, Covid-19 ölümleri günlük 3 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Biontech tarafından geliştirilen ve %95 etkili olduğu açıklanan aşının hastalığı önleyeceği öngörülüyor.
Pfizer-BioNTech aşısı ilk olarak İngiltere'de onaylandı ve bu ayın başlarında Birleşik Krallık'ta ikamet edenler aşı olmaya başladı.
Aşının 16 yaş ve üstü kişilere verilebileceğini söyledi. Aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacağını açıklayan FDA. ABD hükümeti, aşının dağıtımına hemen başlanacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videolu mesajda, ilk aşının 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.
Geçtiğimiz hafta ülkede, Covid-19 ölümleri günlük 3 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Biontech tarafından geliştirilen ve %95 etkili olduğu açıklanan aşının hastalığı önleyeceği öngörülüyor.
Pfizer-BioNTech aşısı ilk olarak İngiltere'de onaylandı ve bu ayın başlarında Birleşik Krallık'ta ikamet edenler aşı olmaya başladı.
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