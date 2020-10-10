ABD'de 2. başkanlık münazarası iptal edildi
Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından ortaya çıkan durumdan dolayı başkan adayları arasındaki canlı yayın iptal edildi
GÜNDEM 10.10.2020, 06:20
3 Kasım seçimleri için gün sayan ABD'de Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD), yazılı bir açıklama yaparak 15 Ekim için planlanan 2. münazaranın yapılmayacağını duyurdu.
Komisyon, açıklamasında, "Şu anda açıkça gözüküyor ki 15 Ekim'de herhangi bir canlı yayın tartışması olmayacak, dolayısıyla CPD artık 22 Ekim'de yapılması planlanan son münazaranın hazırlıklarına odaklanacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta koronavirüse yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2. münazaranın nasıl gerçekleşeceği konusuna odaklanmıştı.
CPD'nin "2. tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi Trump cephesinde kabul görmezken, Biden tarafı da Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.
Son açıklamalarında her iki aday da 15 Ekim akşamı farklı televizyon kanallarında ayrı programlara katılıp seçmenlerle buluşacaklarını dile getirmişti.
Son gelişmelerin ardından ABD'de 3. ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.
Komisyon, açıklamasında, "Şu anda açıkça gözüküyor ki 15 Ekim'de herhangi bir canlı yayın tartışması olmayacak, dolayısıyla CPD artık 22 Ekim'de yapılması planlanan son münazaranın hazırlıklarına odaklanacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta koronavirüse yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2. münazaranın nasıl gerçekleşeceği konusuna odaklanmıştı.
CPD'nin "2. tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi Trump cephesinde kabul görmezken, Biden tarafı da Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.
Son açıklamalarında her iki aday da 15 Ekim akşamı farklı televizyon kanallarında ayrı programlara katılıp seçmenlerle buluşacaklarını dile getirmişti.
Son gelişmelerin ardından ABD'de 3. ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 10 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü