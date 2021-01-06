ABD yoğun siber saldırı altında! Saldırı hangi ülkeden yapılıyor?
ABD'de federal kurumlara ait yoğun bir siber saldırı gerçekleştirilirken saldırının Rusya merkezi unsurlarca gerçekleştirildiği iddia edildi.
GÜNDEM 06.01.2021, 02:44
ABD'nin federal kurumlara yönelik geniş çaplı siber saldırıların Rusya tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.
ABD'de "SolarWinds" olarak nitelendirilen siber saldırıların yankıları sürerken geçen ay bazı bakanlıklar da dahil birçok federal kurumun hedef alındı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenli Ajansı (CISA) tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada söz konusu saldırılardan Rusya sorumlu tutuldu.
Siber saldırıları kapsamında istihbarat servisleri tarafından yapılan açıklamasında ayrıca "Yaptığımız çalışmalar sonucunda, Rusya merkezli gibi görünen bir tehdidin, son siber saldırıların ardında olduğunu tespit ettik" ifadesine de yer verildi.
Öte yandan siber saldırılara ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtildi.
ABD'de "SolarWinds" olarak nitelendirilen siber saldırıların yankıları sürerken geçen ay bazı bakanlıklar da dahil birçok federal kurumun hedef alındı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenli Ajansı (CISA) tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada söz konusu saldırılardan Rusya sorumlu tutuldu.
Siber saldırıları kapsamında istihbarat servisleri tarafından yapılan açıklamasında ayrıca "Yaptığımız çalışmalar sonucunda, Rusya merkezli gibi görünen bir tehdidin, son siber saldırıların ardında olduğunu tespit ettik" ifadesine de yer verildi.
Öte yandan siber saldırılara ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtildi.
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