ABD yine terör dedi

Elçilik, ABD vatandaşlarını uyardı. ABD Türkiye Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yayınlanan mesajda, “ABD temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dâhil olmak üzere İstanbul’da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı. Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir” denildi.

