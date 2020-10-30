ABD yılın 3. çeyreğinde ekonomide rekor bir büyüme gerçekleştirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 33.1 arttı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte rekor hızda büyüme kaydeden ABD ekonomisine ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 31 büyümesi yönündeydi.

Koronavirüs nedeniyle ikinci çeyrekte tarihi daralma meydana gelmişti.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31.4'lük rekor seviyede küçülme yaşamıştı.

