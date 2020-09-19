ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı
Yunanistan ve ABD birlikleri Türkiye sınırına 100 kilometre mesafedeki İskeçe'de tatbikat yaptı. 4 gün süren tatbikata ilişkin fotoğraflar, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı.
GÜNDEM 19.09.2020, 19:56
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Yunanistan ve ABD birlikleri, Türkiye sınırına yakın İskeçe Kayalar (Petrohori) Köyü civarındaki askeri bölgede tatbikat yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Avrupa'daki (United States Army Europe) askeri güce bağlı tankçı birliğin katılımıyla, 14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen tanklar arası tatbikat-yarış sona erdi. Tatbikat yapılan bölgenin Türkiye sınırına yaklaşık 100 km olduğu belirtildi.
Batı Trakya'da ilk kez gerçekleştirilen yarış tatbikatına, Yunan Ordusu Leopard 2A6 HEL tanklarıyla katılırken, ABD'nin Avrupa'daki askeri güce bağlı tankçı birliği ise M1A2 ABRAMS tankları ile katıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta küçük ölçekli taktik, atış tekniği ve zırhlı tankların teknik konularına odaklanan ölçülebilir objektif kriterlere sahip operasyonel prosedürler de değerlendirildi.
Yarış tatbikatında, her mürettebatın becerilerinin bireysel derecelendirmesine ve özellikle de savaş mürettebatının atışlarının doğruluğuna bağlı olarak testler değerlendirildi. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı.
Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Avrupa'daki (United States Army Europe) askeri güce bağlı tankçı birliğin katılımıyla, 14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen tanklar arası tatbikat-yarış sona erdi. Tatbikat yapılan bölgenin Türkiye sınırına yaklaşık 100 km olduğu belirtildi.
Batı Trakya'da ilk kez gerçekleştirilen yarış tatbikatına, Yunan Ordusu Leopard 2A6 HEL tanklarıyla katılırken, ABD'nin Avrupa'daki askeri güce bağlı tankçı birliği ise M1A2 ABRAMS tankları ile katıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta küçük ölçekli taktik, atış tekniği ve zırhlı tankların teknik konularına odaklanan ölçülebilir objektif kriterlere sahip operasyonel prosedürler de değerlendirildi.
Yarış tatbikatında, her mürettebatın becerilerinin bireysel derecelendirmesine ve özellikle de savaş mürettebatının atışlarının doğruluğuna bağlı olarak testler değerlendirildi. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı.
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