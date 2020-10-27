ABD Senatosu Trump'ın aday gösterdiği yargıcı onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığı için aday gösterdiği muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett'i onayladı.

Demokrat senatörlerin karşı çıktığı oylamada, Senato çoğunluğunu ellerinde bulunduran Cumhuriyetçiler, oy çoğunluğuyla Barrett'i Yüksek Mahkeme'ye gönderdi.

Genel kurulda yapılan oylamada Demokratların tamamı ile Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins aleyhte oy kullanırken 52 Cumhuriyetçi "evet" oyu verdi.

Böylelikle ABD tarihinin en hızlı atanan Yüksek Mahkeme Yargıcı unvanını kazanan Barrett'in, görevine birkaç gün içerisinde resmen başlaması bekleniyor.

