ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden o eyaleti de aldı

Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat aday Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaştı. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Cumhuriyetçi Trump'ın 214 delegesi bulunuyor. ABD Başkanı'nın kim olacağı, büyük ölçüde Nevada ve Pennsylvania gibi eyaletlerin sonuçlarına bağlı.

Michigan'daki 16 delegeyle birlikte Biden, 264 delege elde ederken, Trump'ın delege sayısı ise 214'te kaldı.

Michigan'daki son verilere göre; Biden yüzde 50,5 oy alırken Trump yüzde 48 oy toplayabildi. Seçimin çekişmeli geçtiği eyalette iki aday arasında 50 bin oy farkı bulunuyor.

