ABD seçimlerinde Müslümanlar kime oy verdi? İşte tüm detaylar

ABD başkanlık seçimi düğümü daha çözülmedi. Seçimin galibi Trump mı yoksa Biden mi oldu? Bu sorunun yanıtı henüz tam olarak bilinmiyor. Bilindiği üzre ABD dini inanç bakımdan çok sayıda farklılığın olduğu bir ülke. ABD'de seçmenlerin %26-nı Protestantlar, %22-ni Katolikler, %18-ni diğer Hristiyan gruplar, %3-nü Yahudiler, %1-ni Müslümanlar, %9-nu ise diğer dinlerin mensuplar oluşturuyor. ABD'de seçmenlerin %21-i ise ateist olarak kayıtlara geçiyor.



ABD basınında çıkan haberlere göre Protestantların %61-i Trump'a %38-i Biden'e, Katoliklerin %50'si Trump'a %49'u Biden'e, diğer Hristiyan grupların %57'si Trump'a %41'i Biden'a oy verdi.

Müslümanlar'ın %35'i Trump'a %64'ü ise Biden'e oy verdi.

