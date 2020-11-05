ABD seçimlerinde Müslümanlar kime oy verdi? İşte tüm detaylar
ABD başkanlık seçimi kıyasıya sürüyor. Biden ve Trump arasında çekişme devam ediyor. Peki bu seçimde Müslümanlar ve diğerleri kime oy verdi? İşte Detaylar.
GÜNDEM 05.11.2020, 21:38
ABD başkanlık seçimi düğümü daha çözülmedi. Seçimin galibi Trump mı yoksa Biden mi oldu? Bu sorunun yanıtı henüz tam olarak bilinmiyor. Bilindiği üzre ABD dini inanç bakımdan çok sayıda farklılığın olduğu bir ülke. ABD'de seçmenlerin %26-nı Protestantlar, %22-ni Katolikler, %18-ni diğer Hristiyan gruplar, %3-nü Yahudiler, %1-ni Müslümanlar, %9-nu ise diğer dinlerin mensuplar oluşturuyor. ABD'de seçmenlerin %21-i ise ateist olarak kayıtlara geçiyor.
ABD basınında çıkan haberlere göre Protestantların %61-i Trump'a %38-i Biden'e, Katoliklerin %50'si Trump'a %49'u Biden'e, diğer Hristiyan grupların %57'si Trump'a %41'i Biden'a oy verdi.
Müslümanlar'ın %35'i Trump'a %64'ü ise Biden'e oy verdi.
ABD basınında çıkan haberlere göre Protestantların %61-i Trump'a %38-i Biden'e, Katoliklerin %50'si Trump'a %49'u Biden'e, diğer Hristiyan grupların %57'si Trump'a %41'i Biden'a oy verdi.
Müslümanlar'ın %35'i Trump'a %64'ü ise Biden'e oy verdi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü