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ABD seçim sonuçları: Açılan ilk sandıktan Biden çıktı
ABD seçim sonuçları gelmeye başladı. ABD'de açılan ilk sandıktan Biden galip çıktı.
GÜNDEM 03.11.2020, 11:03
ABD'de yıllardı oyların sayıldığı ilk bölge olan New Hampshire eyaletine bağlı Dixville bu yıl da birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Beş kişinin oy kullandığı ABD - Kanada sınırındaki Dixville'de sonuçlar açıklandı.
ABD başkanlı seçimi için kullanılan beş oyun beşi de Demokrat Parti adayı Joe Biden'a gitti. Oyların hepsinin Biden'a gitmesi ise oldukça ilginç çünkü oy kullanan kişilerden biri hayatı boyunca Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen hatta 2010 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Maine Valisi olmaya çalışan Les Otten.
Otten kullandığı oy ile ilgili olarak, "Bizi birleştiren ve bizi ayıran şeylerin ne olduğunu bulma zamanı" dedi.
Dixville'de New Hampshire Valiliği için dört oy Cumhuriyetçi Parti adayına kullanılırken, Senato ve Temsilciler Meclisi için ise dört oy Demokrat Parti'ye atıldı.
ABD başkanlı seçimi için kullanılan beş oyun beşi de Demokrat Parti adayı Joe Biden'a gitti. Oyların hepsinin Biden'a gitmesi ise oldukça ilginç çünkü oy kullanan kişilerden biri hayatı boyunca Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen hatta 2010 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Maine Valisi olmaya çalışan Les Otten.
Otten kullandığı oy ile ilgili olarak, "Bizi birleştiren ve bizi ayıran şeylerin ne olduğunu bulma zamanı" dedi.
Dixville'de New Hampshire Valiliği için dört oy Cumhuriyetçi Parti adayına kullanılırken, Senato ve Temsilciler Meclisi için ise dört oy Demokrat Parti'ye atıldı.
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