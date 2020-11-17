ABD ordusu telefon uygulamalarını kullanarak Müslümanları izlemiş

ABD ordusunun, akıllı telefonlara yüklenen 'İslami mobil uygulamalarını' kullanarak Müslümanları izlediği ortaya çıktı.

Söz konusu uygulamalardan satıl alınan kullanıcı verileriyle insanların izlendiği ifade ediliyor. Bu uygulamalar arasında, namaz vakitlerini ve kıble yönünü gösteren "Muslim Pro" adlı uygulamasının da bulunduğu belirtiliyor.

Açık kaynaklar, geliştiricilerle yapılan görüşmeler ve analizler sonucunda söz konusu bilgilere ulaştığını ifade eden Motherboard Vice'a göre Amerikan ordusu bu verileri aktif olarak kullanıyor.

Habere göre ABD ordusu bilgilere iki ayrı kanal üzerinden erişiyor.

Bunların ilki Babel Street tarafından geliştirilen Locate. Haberde, ABD Özel Harekat Komutanlığı'nın (USSOCOM) yurtdışındaki özel operasyonlarda yardımcı olması amacıyla Locate X'e erişimi satın aldığı aktarılıyor.

Diğer kanal ise, mobil uygulamalar üzerinden konum bilgilerini toplayan ve bunları satan X-Mode şirketi. Şimdiye kadar 100 milyona yakın kişinin indirdiği Muslim Pro da bu şirkete veri sağlayan uygulamalar arasında.

ABD ordusunun bu uygulamalardan edindiği verilerle insansız hava aracı saldırıları gibi saldırılar icra etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

