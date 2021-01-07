ABD karıştı! Simpsonlar yine gündem oldu

Simpson hayranları, ABD'de yaşanan Kongre baskınına benzer bir miğferli gösteriminin ünlü çizgi filmde çevrildiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yayın hayatına 1989 yılında giren Simpsonlar, dizinin daha önce Donald Trump'ın ABD başkanı olmasını, koronavirüs salgını, Facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Game Of Thrones'ta Dragon'un ateşli saldırısı başta olmak üzere çok sayıdaki olayı önceden gösterime koyması dikkat çekti.



Ayrıca Kongre binasına giren, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile yine Sipmsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Sipmson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

