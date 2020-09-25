ABD, İran'a yaptırımları genişletti
ABD Hazine Bakanlığı, 'kara listeye' İran'dan 2 şahsın yanı sıra üçü cezaevi olmak üzere 4 kuruluşun dahil edildiğini duyurdu.
GÜNDEM 25.09.2020, 08:17
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ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 İran vatandaşı ile üçü cezaevi olmak üzere 4 İran kuruluşunun yaptırım listesine dahil etme kararı alındığı ifade edildi.
Yaptırım listesine dahil edilen kişilerden biri Şiraz Devrim Mahkemesi'nin hakimi Seyid Mahmud Sadati, diğeri Meşhed Devrim Mahkemesi'nin hakemi Muhammed Sultani.
Ayrıca Şiraz Devrim Mahkemesi ve 3 cezaevi de 'kara listeye' alındı.
Yaptırım listesine dahil edilen kişilerden biri Şiraz Devrim Mahkemesi'nin hakimi Seyid Mahmud Sadati, diğeri Meşhed Devrim Mahkemesi'nin hakemi Muhammed Sultani.
Ayrıca Şiraz Devrim Mahkemesi ve 3 cezaevi de 'kara listeye' alındı.
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