ABD, İran'a yaptırımları genişletti

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 İran vatandaşı ile üçü cezaevi olmak üzere 4 İran kuruluşunun yaptırım listesine dahil etme kararı alındığı ifade edildi.

Yaptırım listesine dahil edilen kişilerden biri Şiraz Devrim Mahkemesi'nin hakimi Seyid Mahmud Sadati, diğeri Meşhed Devrim Mahkemesi'nin hakemi Muhammed Sultani.

Ayrıca Şiraz Devrim Mahkemesi ve 3 cezaevi de 'kara listeye' alındı.

