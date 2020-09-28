'ABD İncirlik Üssü'nü Girit Adası'na taşımaya niyetli'
The Times gazetesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Souda Körfezi ziyaretini 'İncirlik Üssü’nü taşıma planlarının parçası' olarak nitelendirdi.
GÜNDEM 28.09.2020, 21:38
The Times gazetesi Atina muhabiri Anthee Carassava'nın hazırladığı haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunanistan ziyaretinde ABD'nin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırma çalışmalarının bir parçası olarak İncirlik Üssü'nü Girit Adası'na taşıma üzerine görüşmeler yapacağı belirtildi.
Haberde, “Bu ziyaret, Washington’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın batı karşıtı söylemlerine ve Türkiye’nin geçen yıl Rusya’dan hava savunma sistemi satın almasının ardından sabrının azaldığını gösteriyor” ifadesini kullanıldı.
Rudaw'ın haberine göre, İncirlik Üssü’nün Soğuk Savaş döneminde kurulduğunu ve ABD’nin Ortadoğu’daki menfaatleri için çok stratejik olduğuna dikkat çekilirken, son dönemde Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı düzenlenen hava saldırılarının kalkış noktası olarak kullanıldığı bilgisine yer verildi.
Pompeo’nun bugün ziyaret edeceği Girit’teki Souda Körfezi’nin ABD senatosunda iyi bir alternatif olarak görüldüğünü yazan gazete, “Bu ziyaret Pompeo’nun iki hafta içerisindeki ikinci ziyareti” ifadesini kullandı.
Haberde, “Bu ziyaret, Washington’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın batı karşıtı söylemlerine ve Türkiye’nin geçen yıl Rusya’dan hava savunma sistemi satın almasının ardından sabrının azaldığını gösteriyor” ifadesini kullanıldı.
Rudaw'ın haberine göre, İncirlik Üssü’nün Soğuk Savaş döneminde kurulduğunu ve ABD’nin Ortadoğu’daki menfaatleri için çok stratejik olduğuna dikkat çekilirken, son dönemde Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı düzenlenen hava saldırılarının kalkış noktası olarak kullanıldığı bilgisine yer verildi.
Pompeo’nun bugün ziyaret edeceği Girit’teki Souda Körfezi’nin ABD senatosunda iyi bir alternatif olarak görüldüğünü yazan gazete, “Bu ziyaret Pompeo’nun iki hafta içerisindeki ikinci ziyareti” ifadesini kullandı.
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