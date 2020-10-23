ABD İdlib'i havadan vurdu!

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre dün akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib iline bağlı Salkin yerleşimi yakınlarında ABD'ye ait insansız hava araçları bir saldırı gerçekleştirdi.

Bölgede bulunan Cakara köyü yakınında düzenlenen saldırıda, muhalif isimlerin gerçekleştirdiği bir toplantının hedef alındığı bildirildi.

ABD'nin İdlib'de hedef aldığı üst düzey El Kaide liderleri kim?



Yerel kaynaklar, saldırıda hedef alınan binada üst düzey muhalif isimlerin toplantı gerçekleştirdiğini ve birçok ismin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda İdlib'de karaborsa pazarına hakim olan varlıklı bir aile olarak bilinen Suad ailesi üyelerinin yanı sıra, kısa bir süre önce Tahrir el Şam Heyeti'nden (HTŞ) ayrılan Ebu Abd el Eşidda, yine HTŞ'den ayrılarak kendi gruplarını kuran Hamud Sahara ve Ebu Talha el Hudeyde, Ebu Hafs el Ürdüni gibi isimlerin hedef alındığı rapor edildi.

Hedef alınan toplantıda Hurras ed Din mensubu isimlerin de bulunduğu belirtildi. Saldırıda toplamda 15 kişinin öldüğü ifade bildiriliyor.

Liderlerinin hedef alındığı belirtilen gruplardan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Saldırıyı gerçekleştiren ABD ise, saldırıdan kısa bir süre sonra açıklama yayınladı.

ABD ordusu tarafından yayınlanan açıklamada, saldırıda Suriye El Kaidesi'nin hedef alındığı ifade edildi.

ABD, vurulan yerin üst düzey liderlerin bir toplantısı olduğunu belirtti.

Olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ayrıntılı bilginin ilerleyen zamanlarda netleşmesi bekleniyor.

