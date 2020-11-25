ABD için korkutan sayı! Koronavirüsten kaç daha kişi ölebilir?

CNN haber kanalının Amerika'nın en iyi tıp fakültelerinden birine sahip Washington Üniversitesine dayandırdığı haberinde, ABD'de başkanlık yemininin yapılacağı 20 Ocak tarihine kadar koronavirüs vaka sayısının 20 milyonu aşabileceği öngörüsüne yer verildi.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan başka bir ölçümlemeye göre ise 2 ay içinde 140 bin Amerikalı daha virüsten ölebilir.

