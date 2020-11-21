ABD Hazine Bakanı’ndan piyasaları rahatlatan açıklama

Katıldığı bir televizyon programında ABD’deki son ekonomik gelişmeleri değerlendirirken Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun Fed'den geri istenmesine ilişkin kararı değerlendirdi.ü

Mnuchin, finansal piyasaların endişelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Piyasalar çok rahat olmalı, kalan bol miktarda kapasitemiz var." dedi.

Steven Mnuchin söz konusu kararın siyasi bir mesele olmadığını öne sürerken 800 milyar doları aşkın kaynağın gerektiğinde kullanılabileceğiive insanların piyasalardan büyük miktarda borç para alabildiğini açıkladı

Söz konusu anlaşmazlığa rağmen Fed Başkanı Jerome Powell ile olumlu ilişkileri olduğunu belirten Mnuchin, Powell'ın kendisinin bu konudaki görüşünü anladığını aktardı.

