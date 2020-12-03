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ABD eyaletleri Facebook'a dava açmaya hazırlanıyor

New York liderliğindeki bir grup ABD eyaleti, Facebook'u olası antitröst ihlalleri için soruştururken, gelecek hafta Facebook'a dava açmayı planlıyor.

GÜNDEM 03.12.2020, 09:57
ABD eyaletleri Facebook'a dava açmaya hazırlanıyor
Dünyanın en büyük  sosyal medya platformlarından olan Facebook aynı zamanda hakkında açılan davalarla da konuşulur oldu. Bugüne kadar çeşitli suçlamalarla yüz yüze kalan Facebook, ABD eyaletlerinin de gündeminde.
New York liderliğindeki bir grup ABD eyaleti, Facebook'u olası antitröst ihlalleri nedeniyle yakından takip ediyor ve yakında dava sürecin başlatmayı düşünüyor
2020'DEKİ İKİNCİ BÜYÜK DAVA
Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre söz konusu şikayet, bu yıl bir teknoloji devine karşı açılan ikinci büyük dava olacak. Son davayı ise Adalet Bakanlığı, ekim ayında Google'a açmış ve şirketi tekelcilikle suçlamıştı.

Henüz ismi belli olamayan bir kaynak, Facebook'a 40'tan fazla eyaletin dava açmayı planladığını söyledi, ancak eyaletlerin isimlerini vermedi.
Facebook ve New York başsavcılığı sözcüsü konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Facebook için fırtına öncesi sessizlik olduğunu söyleyebiliriz.
Eyaletlerin şikayetlerine neleri dahil etmeyi planladıkları bilinmiyor. Facebook'un, stratejik olarak küçük potansiyel rakiplerini, genellikle büyük bir primle satın almaya çalıştığı iddia ediliyor.
Bunlar 2012'deki Instagram ve 2014'teki WhatsApp satın alımını da kapsıyor. ABD ve Facebook arasındaki gerilim hakkında, önümüzdeki günlerde daha fazla detay ortaya çıkması bekleniyor.
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