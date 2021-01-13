ABD Dışişleri Sözcüsü duyurdu: Hepsi iptal edildi

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, konuyla ilgili açıklamasında, Bakanlığın görevi, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ekibine devretme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ortagus, "Yumuşak ve gerektiği gibi bir geçiş sürecinin önümüzdeki 8 günde tamamlanması konusunda mutabıkız. Hem bakanlık hem de Seçilmiş Başkan Biden'ın ekibi, bu amaçla birkaç haftadır birlikte çalışıyor ve ortaya konulan iş birliği seviyesi ve gösterilen profesyonellikten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

