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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili olarak, "Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara tamamen hazırız" açıklamasını yaptı
GÜNDEM 05.10.2020, 10:58
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Başkan Donald Trump´ın sağlığı ile ilgili konuştu. Kilosu, yaşı ve kronik hastalıkları bulunan Trump ile ilgili olarak Pompeo, yaşanabilecek her türlü olasılığa hazır olunduğunu belirtti.
DHA'da yer alan habere göre Pompeo, Trump için, "Morali harikaydı. Harika bir ruh hali içindeydi. Bana karşı her zaman olduğu gibi samimiydi ve harika bir sohbetti" ifadelerini kullandı.
DHA'da yer alan habere göre Pompeo, Trump için, "Morali harikaydı. Harika bir ruh hali içindeydi. Bana karşı her zaman olduğu gibi samimiydi ve harika bir sohbetti" ifadelerini kullandı.
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