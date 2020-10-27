ABD başkanlık seçimini kim kazanacak? Son anket sonucu dikkat çekti

ABD'de başkanlık seçimlerine az bir zaman kala ülkede seçmenler, hem posta yoluyla hem de oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

Önemli araştırmalar yapan siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, başkan adı Joe Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 7,9 puan önünde olduğu görülüyor.

Öte yandan ülkedeki seçimlerin kaderini her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet (swing state)" olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek.

En kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da, Biden'ın Trump'ın 1,5 puan önündeyken, Pennsylvania'da da Biden'ın 5,3 puan üstünlüğü bulunuyor.

Biden, Michigan'da 8,1, Wisconsin'de 5,4, Kuzey Carolina'da 1,2 ve Arizona'da 2,4 puan önde görünüyor.

Ayrıca ABD'de erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şu ana kadar 60 milyon 507 binden fazla kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 40 milyonu geçerken, yaklaşık 20 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.

