ABD başkanlık hesabı sıfır takipçiyle Biden'a devredilecek
Sosyal medya platformu Twitter, resmi başkanlık hesabı "@Potus"u ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a sıfır takipçiyle devredeceğini açıkladı.
GÜNDEM 22.12.2020, 22:35
Sosyal medya platformu Twitter'ın açıklamasına göre, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak Biden'a yönelik bilgilendirmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçileri, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak.
Biden yönetimi, 33,2 milyon takipçisi bulunan ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle devralacak. Biden'ın şu an kişisel Twitter hesabında 21,7 milyon takipçisi bulunurken Trump'ın kişisel Twitter hesabında ise 88,5 milyon takipçisi var.
Biden yönetimi, 33,2 milyon takipçisi bulunan ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle devralacak. Biden'ın şu an kişisel Twitter hesabında 21,7 milyon takipçisi bulunurken Trump'ın kişisel Twitter hesabında ise 88,5 milyon takipçisi var.
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