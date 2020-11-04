ABD Başkanı Trump'tan flaş seçim açıklaması

ABD'de dün düzenlenen ve sonuçları henüz kritik eyaletlerde netleşmeyen seçimlere ilişkin Trump, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." ifadesini kullandı.

Trump, "Anketçiler durumu çok yanlış anladı." değerlendirmesinde bulunarak anket şirketlerinin tahminlerinin tutmadığını ifade etti.

Trump, "Nasıl oluyor da postayla oylar her sayıldığında, yüzdeleri ve yok edicilikleri bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyorlar?" paylaşımını yaptı.

