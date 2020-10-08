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ABD Başkanı Trump'ın oğlu: Babam Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardı
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, babasının Hıristiyanlığı 'tam anlamıyla kurtardığını' ifade etti.
GÜNDEM 08.10.2020, 21:21
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Kuzey Dakota'da Scott Hennen tarafından sunulan 'What’s on Your Mind' adlı radyo programına konuk oldu.
Eric Trump, programda babasının 'Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardığını' öne sürerek, karşı tarafın inançlı insanlara karşı topyekun bir savaş başlattığını öne sürdü.
Eric Trump, "Aşırı solcu Demokrat Parti 'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hıristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak; içki dükkanlarını açık tutmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Eric Trump, programda babasının 'Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardığını' öne sürerek, karşı tarafın inançlı insanlara karşı topyekun bir savaş başlattığını öne sürdü.
Eric Trump, "Aşırı solcu Demokrat Parti 'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hıristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak; içki dükkanlarını açık tutmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
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