ABD Başkanı Trump:

Trump, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, resmi kurumlara yapılan siber saldırılar hakkında, “Siber saldırı gerçekte sahte haber medyasında olduğundan çok daha büyük.” ifadelerini kullandı.



Trump, “ Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin’in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!).” paylaşımında bulundu.



3 Kasım başkanlık seçimleri sırasında oy kullanma makinelerinin de hedef alınmış olabileceğini belirten Trump, “Ki bu durum (seçimlerin) ABD için daha da yozlaşmış bir utanç haline geldiğini ve açık bir şekilde benim kazandığımı gösterir.” iddiasını dile getirdi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça net” bir şekilde Rusya’nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti.

Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti.

