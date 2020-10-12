ABD Başkanı Trump: Bağışıklığım var

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından virüsten tamamen kurtulduğunu, kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini açıkladı.

Amerikan Fox haber kanalına konuşan Trump, "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, televizyon programında, "virüs bulaştırıcı olup olmadığı" konusuna bir açıklık getirmezken, seçim kampanyası çalışmalarına hazır olduğu mesajını verdi.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley ise Trump'ın artık başkalarına koronavirüs bulaştırma riskinin olmadığını açıkladı.



Trump'ın pazartesi günü seçim mitingi için Florida'ya gitmesi, takip eden günlerde de her gün en az 1 veya 2 etkinlikte seçmenleri ile buluşması bekleniyor.

Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez dün halka açık bir etkinliğe katılan Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde destekçileri ile buluşmuştu.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi günü taburcu edilmişti.

Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Trump'ın doktoru Sean Conley, yaptığı son açıklamada, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.

