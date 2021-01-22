ABD Başkanı Joe Biden'dan kritik açıklamalar!
Dün göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin koronavirüs salgınıyla mücadelede neler yapacağını anlatmak üzere kameraların karşısına geçti.
GÜNDEM 22.01.2021, 00:39
46'ncı ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin pandemiyle mücadelede yeni yol haritasını çizdi.
Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, sözlerine eşi ve kendisinin Amerika'nın 400 bin Covid-19 kurbanını anmak üzere dua ettiğini söyleyerek başladı. Biden, "İyileşmek için hatırlamak zorundayız" dedi.
İsim vermeden selefi Donald Trump'ı eleştiren Biden, "Geçen yıl federal hükümete ülkenin ihtiyacı olan odağı sağlaması için güvenemezdik" ifadelerini kullandı.
Joe Biden, gelecek ay itibarıyla kuvvetle muhtemel Covid-19 bağlantılı ölümlerin 500 bini geçeceği uyarısında bulundu.
Biden, aşının ortaya çıkarılmasıyla ilgili "üzücü bir başarısızlık" ifadesiyle adını anmadan selefi Donald Trump'ı eleştirdi. Biden, dünya genelindeki Covid-19 ölümlerinin yüzde 20'sinin ABD'de olduğunu, fakat ABD'nin dünya nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturduğuna dikkat çekti.
Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, sözlerine eşi ve kendisinin Amerika'nın 400 bin Covid-19 kurbanını anmak üzere dua ettiğini söyleyerek başladı. Biden, "İyileşmek için hatırlamak zorundayız" dedi.
İsim vermeden selefi Donald Trump'ı eleştiren Biden, "Geçen yıl federal hükümete ülkenin ihtiyacı olan odağı sağlaması için güvenemezdik" ifadelerini kullandı.
Joe Biden, gelecek ay itibarıyla kuvvetle muhtemel Covid-19 bağlantılı ölümlerin 500 bini geçeceği uyarısında bulundu.
Biden, aşının ortaya çıkarılmasıyla ilgili "üzücü bir başarısızlık" ifadesiyle adını anmadan selefi Donald Trump'ı eleştirdi. Biden, dünya genelindeki Covid-19 ölümlerinin yüzde 20'sinin ABD'de olduğunu, fakat ABD'nin dünya nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturduğuna dikkat çekti.
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