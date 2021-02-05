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ABD Başkanı Joe Biden: Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta resmi olarak göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaparak, "Amerika geri döndü. Diplomasi geri döndü" dedi.
GÜNDEM 05.02.2021, 10:29
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta resmi olarak göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı. Biden, yaptığı konuşmasında, "Amerika geri döndü. Diplomasi geri döndü" ifadelerini kullandı. Başkan Biden, başkanlığı süresince yapmayı planladığı "her şeyi" diplomasinin yönlendireceğini belirtti.Biden, “İttifaklarımızı yeniden inşa edeceğiz. Dünyayla yeniden bir araya geleceğiz. Salgınla ve küresel ısınmayla başa çıkarken, dünya çapında demokrasi ve insan hakları için ayakta durarak karşılaştığımız muazzam zorlukların üstesinden geleceğiz” dedi.Biden'ın ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığı’na gerçekleştirmesi Biden yönetiminin diplomasiye önem vereceğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise ilk ziyaretini Savunma Bakanlığı’na gerçekleştirmişti.
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