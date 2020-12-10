ABD B-52H nükleer uçaklarını havalandırdı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağının caydırıcılık amaçlı Orta Doğu üzerinden uçtuğunu açıkladı.
GÜNDEM 10.12.2020, 21:50
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'n dan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Dünyanın öbür ucundan stratejik bombardıman uçaklarını molasız bir şekilde uçurmak ve onları birçok bölgesel ortakla kısa sürede entegre etmek bölgesel istikrar ve güvenliğe olan ortak bağlılığımızın ve yakın çalışma ilişkilerimizin bir göstergesidir." ifadeleri yer aldı.
CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, uçuşların ortak ve müttefiklere güvence verdiğini, düşmanın saldırganlığını da caydırdığını belirterek, "Potansiyel düşmanlar, yeryüzünde hiçbir devletin, bir saldırıya karşı bu kadar hazır ve hızlı bir şekilde bir savaş gücünü sevk etme kabiliyetine sahip olmadığını anlamalılar." diye konuştu.
CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, uçuşların ortak ve müttefiklere güvence verdiğini, düşmanın saldırganlığını da caydırdığını belirterek, "Potansiyel düşmanlar, yeryüzünde hiçbir devletin, bir saldırıya karşı bu kadar hazır ve hızlı bir şekilde bir savaş gücünü sevk etme kabiliyetine sahip olmadığını anlamalılar." diye konuştu.
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