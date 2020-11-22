ABD askerleri Irak'tan çekiliyor

ABD, işgal ettiği Irak'tan asker çekiyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ülkedeki ABD güçlerinin çekilme sürecinin başladığını açıkladı. Çekilme, Bağdat ile Washington arasında varılan anlaşma doğrultusunda yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hefaci, ilk etapta 500 askerin Irak'tan çekileceğini, çekilmenin uzun sürmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Ocak 2021'den itibaren Afganistan ve Irak'taki asker sayısının 2 bin 500'e indirileceğini açıklamıştı.

