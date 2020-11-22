Reklam

Son Dakika

ABD askerleri Irak'tan çekiliyor

ABD askerleri Irak'tan çekiliyor. İlk etapta 500 Amerikan askeri Irak'tan ayrılacak.

GÜNDEM 22.11.2020, 10:28
1
ABD askerleri Irak'tan çekiliyor
ABD, işgal ettiği Irak'tan asker çekiyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ülkedeki ABD güçlerinin çekilme sürecinin başladığını açıkladı. Çekilme, Bağdat ile Washington arasında varılan anlaşma doğrultusunda yapılıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hefaci, ilk etapta 500 askerin Irak'tan çekileceğini, çekilmenin uzun sürmeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, 5 Ocak 2021'den itibaren Afganistan ve Irak'taki asker sayısının 2 bin 500'e indirileceğini açıklamıştı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 20
2. Alanyaspor 7 17
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Kasımpaşa 8 12
9. Rizespor 7 11
10. Malatyaspor 8 11
11. Hatayspor 6 11
12. Konyaspor 7 9
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 9
15. Göztepe 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Tuzlaspor 8 18
3. İstanbulspor 9 17
4. Samsunspor 10 17
5. Adana Demirspor 8 15
6. Ankara Keçiörengücü 9 15
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Akhisar Bld.Spor 9 13
10. Balıkesirspor 9 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Boluspor 10 7
15. Menemen Belediyespor 7 6
16. Bandırmaspor 9 5
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Chelsea 9 18
3. Leicester City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Southampton 8 16
6. Aston Villa 8 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. M. United 8 13
10. Wolverhampton 8 13
11. Man City 8 12
12. Arsenal 8 12
13. West Ham 8 11
14. Newcastle 9 11
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 9 9
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 8 12
9. Real Betis 9 12
10. Barcelona 8 11
11. Valencia 9 11
12. Getafe 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Levante 9 7
18. Huesca 10 7
19. Celta de Vigo 10 7
20. Real Valladolid 9 6