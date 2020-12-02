ABD Adalet Bakanı Barr'dan seçim açıklaması! Hile yapıldı mı?
ABD Adalet Bakanı Willam Barr, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerindeki hile iddiaları hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
GÜNDEM 02.12.2020, 02:37
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ABD Adalet Bakanı Willam Barr, bakanlığının Başkan Donald Trump'ın seçimde hile yapıldığı yönündeki iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt bulamadığını söyledi.
"Şimdiye dek, seçim sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde bir sahtecilik görmedik" şeklindeki ifadeleri kullanan Barr'ın açıklamaları, yenilgiyi kabul etmeyen Trump'a büyük bir darbe olarak görülüyor.
Trump ve kampanyası, Joe Biden'ı galip olarak ilan eden eyaletlerde çeşitli davalar açmıştı.
3 Kasım'daki seçimlerden beri, Trump temelsiz yaygın seçim hilesi iddialarında bulunuyor ve Trump'ın hukuk ekibi, Biden'ın seçilmesi için uluslararası bir komplo düzenlendiği iddialarını dile getiriyor.
"Şimdiye dek, seçim sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde bir sahtecilik görmedik" şeklindeki ifadeleri kullanan Barr'ın açıklamaları, yenilgiyi kabul etmeyen Trump'a büyük bir darbe olarak görülüyor.
Trump ve kampanyası, Joe Biden'ı galip olarak ilan eden eyaletlerde çeşitli davalar açmıştı.
3 Kasım'daki seçimlerden beri, Trump temelsiz yaygın seçim hilesi iddialarında bulunuyor ve Trump'ın hukuk ekibi, Biden'ın seçilmesi için uluslararası bir komplo düzenlendiği iddialarını dile getiriyor.
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