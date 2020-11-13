Abbas Güçlü'den Bakan Selçuk'a:

Milliyet Gazetesi yazarı Abbas Güçlü bugünkü yazısında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslendi.

Daha önce söz verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hala yürürlüğe girmemesine tepki gösteren Abbas Güçlü, "Evet Ziya Hocam, bu yasa için verilen sözler ne zaman hayata geçirilecek?" değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE ABBAS GÜÇLÜ'NÜN BUGÜNKÜ YAZISININ İLGİLİ KISMI;



2023 Eğitim Vizyonu

İki yıl önce açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli maddelerinden biri de Öğretmenlik Meslek Kanunu’ydu!

Hâlâ ses seda yok!

Aynı okulda, aynı sınıfta, aynı derse giren çeşit çeşit öğretmen var!

Öğretmenliğin itibarı, öğretmenliğiyle gurur duyan bir Bakan döneminde değil de ne zaman korunacak, ne zaman yasası çıkacak?..

2023 Eğitim Vizyonu açıklandığında, kulağa çok hoş gelmişti.

Öğretmenler arasındaki ayrım kaldırılacak, mesleğin saygınlığı artırılacak ve yasal bir düzenlemeyle öğretmenlik mesleği sağlam bir zemine kavuşturulacaktı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğinin ve eğitimimizin geleceği açısından büyük bir öneme sahip!

Evet Ziya Hocam, bu yasa için verilen sözler ne zaman hayata geçirilecek?

Her mesleğin yasası var da öğretmenliğin neden yok? Daha ne kadar beklenecek?

100 bin civarında öğretmen açığı varken neden bu kadrolara atama yapılmıyor da hem öğretmenlerimizi hem de eğitim sistemimizi erozyona uğratan sözleşmeli, ücretli öğretmenlik modelleri hâlâ dayatılıyor?

Hangi temel mesleklerin sözleşmelisi, ücretlisi var ki, bu kutsal mesleğin mensuplarına ve çocuklarımıza bu reva görülüyor?..

